В Новосибирске создают крупнейший частный технопарк страны

В рамках XII Международного форума «Технопром-2025» генеральный директор технопарка «Новониколаевский» Иван Крючков рассказал о концепции самого большого частного технопарка России, который создается в северной части Новосибирска.

В отличие от известного Академпарка, новый технопарк позиционируется как частная инициатива, нацеленная на развитие быстрорастущей северной агломерации города. Его ключевое преимущество — удобная транспортная доступность в районе развязки Северного объезда и Пашинского шоссе.

«Новониколаевский» займет площадь 170 тысяч квадратных метров в здании бывшего торгового центра «Норд-Мол» и будет представлять собой комплекс из пяти кластеров. Первый корпус на две трети посвящен беспилотным технологиям и производству, оставшаяся часть отведена под биотех — разработку лекарств, БАДов и решений для сельского хозяйства. Второй корпус полностью займут креативные индустрии с акцентом на продвижение традиционных ценностей.

«Мы — технопарк традиционных ценностей. Наша культура богата и нуждается в новых инновационных методах продвижения. Мы хотим вернуть интерес к ней через архитектуру, искусство, создание новой предметной среды», — пояснил Крючков.

Технопарк будет не только производственной, но и культурно-общественной площадкой. Планируются передвижные экспозиции в партнерстве с ВДНХ, рестораны, спортивные залы и пространства для семейного отдыха, где горожане смогут проводить целые дни. Для резидентов подготовлен бутиковый подход с индивидуальными треками развития в партнерстве со «Сколково» и Новосибирским инновационным фондом.

Уже ведутся переговоры с компаниями из Томска по созданию коллаборации в сфере беспилотных авиационных систем, включая организацию грузовых перевозок между городами.

Среди первых резидентов — компания «Авангард Класс», крупнейший за Уралом производитель промышленных роботов. Также планируется размещение научно-производственных центров беспилотной авиации с собственной инфраструктурой: дрон-портами, взлетно-посадочной полосой и киберполигоном.

На международном уровне технопарк уже ведет переговоры с компаниями из Узбекистана, Киргизии, Беларуси и Китая, делая акцент на кооперации в прорывных нишах, а не на догоняющем развитии.

Ключевыми критериями успеха на ближайшие 5-10 лет руководство технопарка видит создание 2-2.5 тысяч высокотехнологичных рабочих мест, запуск горизонтальной кооперации между 150+ резидентами и трансформацию городской среды через внедрение инноваций в городское хозяйство. Планы включают несколько очередей строительства вплоть до 2028 года с развитием гостиничного комплекса и расширением производственной базы.

«Наша цель — создание технопарка международного уровня, продукция которого будет конкурентоспособна по всему миру», — заключил Иван Крючков.