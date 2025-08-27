В Новосибирске строят 11 новых парков и благоустраивают газоны на 135 миллионов рублей

В Новосибирске реализуется масштабная программа по созданию и обновлению зеленых зон.

Как сообщил мэр города Максим Кудрявцев, в текущем году ведется строительство 11 новых парков, включая сквер Демакова. Все работы выполняются согласно установленному графику и должны быть завершены до конца октября.

Особое внимание уделяется скверу Демакова, где благоустройство планируется завершить в запланированные сроки. В перспективе город готовится к комплексному обновлению парка Чербузы — этот проект потребует значительных ресурсов и будет реализован в три этапа после завершения проектирования.

Параллельно в городе реализуется программа благоустройства газонов, на которую выделено 135 миллионов рублей. По словам мэра, неблагоустроенные газоны являются источником пыли, тогда как качественно оформленные зеленые зоны дополнительно выполняют функции ливневой канализации.

Глава города также отметил, что в рамках проекта «Чистое небо» продолжается перенос коммуникаций под землю, что улучшает эстетический облик города. Пилотными территориями для реализации этого проекта стали несколько улиц в Академгородке и Советском районе.

