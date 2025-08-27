В Новосибирске умер бывший начальник отдела строительства и архитектуры Иван Шмидт

Стало известно о смерти управляющего проектом ЦКП «СКИФ» Ивана Шмидта.

В Новосибирске на 57-м году жизни скончался Иван Шмидт, бывший управляющий проектом ЦКП «СКИФ». Известно, что с 2001 по 2012 год он работал в администрации Советского района, занимая должности начальника отдела строительства и архитектуры, а затем первого заместителя главы района.

В 2012 году Шмидт перешел в мэрию Новосибирска, где стал заместителем начальника департамента строительства и архитектуры, а в 2014 году возглавил этот департамент. С октября 2018 года он руководил министерством строительства Новосибирской области.

