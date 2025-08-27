В Новосибирской области разрабатывают отечественный софт

Правительство Новосибирской области и Ассоциация «Отечественный софт» подписали соглашение о сотрудничестве, целью которого является объединение усилий российских IT-разработчиков для развития импортозамещения в сфере программного обеспечения.

Церемония подписания прошла с участием губернатора региона Андрея Травникова и председателя правления ассоциации Натальи Касперской.

Как сообщается, документ закрепляет намерения сторон совместно работать над обменом опытом, знаниями и ресурсами для создания и тестирования отечественного ПО. Губернатор Травников отметил, что, несмотря на успехи в этой области, компании зачастую работают разрозненно. Новое соглашение призвано устранить информационные барьеры, консолидировать усилия и стимулировать совместные проекты.

Наталья Касперская, в свою очередь, добавила, что ассоциация, объединяющая более 300 российских IT-компаний, занимается поддержкой разработчиков, продвижением решений и защитой их интересов. Она выразила надежду, что к работе ассоциации активно подключатся и предприятия из Новосибирской области.

Данная инициатива имеет стратегическое значение для технологической независимости России в свете указа Президента, согласно которому к 2030 году не менее 80% организаций в ключевых отраслях экономики должны перейти на российское программное обеспечение.

Ранее Сиб.фм писал о том, что 42 проекта представили участники Сибирской венчурной ярмарки в рамках «Технопрома-2025».