В Новосибирской области вторые сутки идут поиски девочки-инвалида

В Бердске Новосибирской области разыскивают 15-летнюю школьницу, которая пропала 26 августа.

С того момента о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы пропавшей: рост около 150 см, нормальное телосложение, светло-русые волосы и карие глаза. На момент исчезновения на ней была ярко-оранжевая кофта, зелёно-чёрные брюки в клетку и белые сандалии. При себе у девочки была светлая сумка с рисунком слона и серый рюкзак.

Правоохранительные органы и волонтёрские отряды проводят активные поиски: опрашивают местных жителей и проверяют все возможные места, где могла находиться подросток. Родные и близкие крайне обеспокоены ее исчезновением и просят всех, у кого есть какая-либо информация, немедленно сообщить в полицию.

Любая деталь, даже самая незначительная, может оказаться ключевой для установления местонахождения девочки.

Ранее Сиб.фм писал о исчезновении в Новосибирской области 17-летнего Андрея Потертикова.