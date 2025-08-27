82.76% -1.2
вчера 22:54
проиcшествия

В НСО на перегоне между станциями Жеребцово и Издревая временно остановлено движение поездов

Фото Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

В Новосибирской области на перегоне между станциями Жеребцово и Издревая произошел инцидент, приведший к остановке движения.

На участке Западно-Сибирской железной дороги обрушилась насыпь железнодорожного пути. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСЖД, отметив, что идет расследование инцидента и подробности будут даны чуть позже.

В связи с этим движение поездов на данном отрезке временно приостановлено. Пассажирам следует ожидать задержки в графике движения. Причины, приведшие к обрушению, в настоящее время устанавливаются.

Ранее Западно-Сибирская железная дорога анонсировала введение дополнительного электропоезда для удобства гостей и участников форума «Технопром-2025» в Новосибирске.

Денис Дычаковский
Журналист

