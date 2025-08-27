В Октябрьском районе Новосибирска сгорел старинный деревянный барак

Вечером 26 августа в Октябрьском районе Новосибирска произошел крупный пожар на улице Обской.

Огонь полностью уничтожил старинное деревянное здание барачного типа, построенное в 1927 году.

Инцидент произошел рядом с домом №60 по улице Обской, вблизи жилого комплекса «Марсель». По свидетельствам очевидцев, заброшенное двухэтажное строение было охвачено пламенем практически мгновенно. Над районом поднялся густой черный дым, который был виден из разных частей города, а жители соседних домов наблюдали интенсивное горение и частичное обрушение крыши.

На место происшествия оперативно прибыли расчеты пожарных служб для ликвидации возгорания. Причины пожара в настоящее время устанавливаются специалистами.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области за сутки произошло 13 пожаров.