В «Пятёрочку» пришли «Рокубсы» – и возможность поехать в Китай

До 6 октября в магазинах «Пятёрочка» проходит акция «Рокубсы». Она даёт возможность собрать коллекцию магнитных кубиков с яркими персонажами и элементами городской среды, а также выиграть миллион рублей и поездку в Китай.

Коллекция включает 30 кубиков: на их гранях – изображение персонажей, элементы городской среды и предметы с символикой «Пятёрочки». Кубики легко соединяются между собой, позволяя создавать различные городские композиции. Характерный щелчок при соединении делает сборку приятной и даже антистрессовой, а сам процесс развивает воображение.

Чтобы получить кубик, необходимо совершить покупку в «Пятёрочке» на сумму от 650 рублей, приобрести товары-партнеры акции или сделать заказ в приложении на 1000 рублей. Также кубик можно купить на кассе за 60 рублей.

Каждая упаковка содержит промокод для участия в еженедельных розыгрышах и финальном розыгрыше 1 миллиона рублей. Дополнительно, можно приобрести альбом для хранения коллекции (349 рублей) и светящийся рюкзак (1299 рублей).

Чтобы побороться за поездку в Китай, нужно пройти игру в мобильном приложении «Пятёрочка». За каждые 650 рублей в чеке с картой «X5 Клуб» участники получают игровую попытку. Успешное прохождение уровней приносит гарантированные подарки от партнёров и шанс выиграть гаджеты, сертификаты в «Пятёрочку» и «Яндекс Афишу» и, конечно, путешествие в Китай.

Кроме того, «Рокубсы» интегрированы в Roblox, где игроки могут развивать собственный виртуальный район.

Более подробно об условиях участия можно узнать в приложении «Пятёрочка». Количество кубиков ограничено.

Период проведение акции с 26.08.25 по 6.10.25 г.

Возрастное ограничение 18+

Реклама ООО «Агроторг» ИНН 7825706086 Erid:2W5zFH6VDRr