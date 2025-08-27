Водитель в Новосибирске получил условный срок за смертельное ДТП с ребенком

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор 48-летнему местному жителю, признанному виновным в дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, мужчина приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Согласно материалам дела, 28 мая 2025 года водитель при движении задним ходом на улице Крамского совершил наезд на 39-летнюю женщину и ее малолетнего сына возле дома 35/1. Пешеходы в момент происшествия имели преимущество в движении.

В результате наезда ребенок получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия. Подсудимый полностью признал свою вину в совершенном преступлении.

Помимо условного срока, суд лишил мужчину права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.

