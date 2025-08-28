82.76% -1.2
сегодня 08:19
общество

100-рублевую купюру за полмиллиона продают в Новосибирске

Фото: сайт объявлений

За 500 тыс. рублей продают 100-рублевую купюру.

В Новосибирске местная жительница выставила на продажу 100-рублевую банкноту 2018 года за 500 тысяч рублей.

На фотографии изображена сторублевая купюра, выпущенная в память о Чемпионате мира по футболу 2018 года. На лицевой стороне изображен легендарный вратарь Лев Яшин в прыжке, а на обратной — панорама городов, принимавших матчи турнира, и футбольный мяч в виде глобуса.

Женщина уточнила, что в наличии есть две одинаковые купюры.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске продают старинную монету 188 года с императором Марком Аврелием.

0
Валерия Митрохина
Журналист

