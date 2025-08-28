Активность клещей в Новосибирской области снизилась до минимума

На 34-й неделе 2025 года в Новосибирской области зарегистрировано 115 случаев укусов клещей, из которых 25 произошли в Новосибирске.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, клещи практически прекратили активность и «ушли в отпуск», перестав представлять серьезную угрозу для жителей региона.

Общее число обращений за медицинской помощью из-за укусов клещей с начала эпидсезона достигло 12 979 случаев. Этот показатель на 2,6% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, что свидетельствует о положительной динамике.

Наибольшее количество пострадавших зафиксировано в Новосибирском районе (2552 случая), Искитимском районе (1596 случаев), Мошковском районе (1015 случаев) и в самом Новосибирске (2096 обращений). Специалисты связывают сезонное снижение активности клещей с установившимися погодными условиями и естественными биологическими циклами членистоногих.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области за неделю клещи укусили 84 чeловекa.