Андрей Травников: импортозамещение ПО – общенациональная стратегическая задача, связанная с безопасностью и экономической устойчивостью страны

Заседание прошло в ходе XII Международного форума технологического развития «Технопром-2025».



Глава региона подчеркнул: импортозамещение программного обеспечения – это не просто техническая модернизация или ответ на санкции. Это общенациональная стратегическая задача, напрямую связанная с безопасностью, суверенитетом и экономической устойчивостью страны в целом и Новосибирской области в частности: «Новосибирская область по понятным причинам в 2022 году постаралась активизировать эту работу и в части «железа», и в части программных продуктов, и все дополнительные доходы областного бюджета моим решением, в первую очередь, направлялись на приобретение и внедрение отечественных изделий и разработок. Сегодня эта тема для нас актуальна, потому что мы не полностью импортозаместились, а бюджетные возможности уже не такие. Нам очень важно от профессионалов услышать информацию, рекомендации и более чётко расставить приоритеты, чтобы, с одной стороны, обеспечить независимость, а с другой – в соответствии со сроками сделать самое важное.



Конечно, со стороны государственных заказчиков к разработчикам есть запрос на сопровождение, на техподдержку, потому что всё новое достаточно тяжело приживается, особенно в консервативных коллективах органов власти. Что касается промышленности, то горячо поддерживаю посыл, который идёт от Ассоциации отечественных разработчиков программного обеспечения, о том, что бизнесу, и в том числе среднему и малому, надо серьёзно задуматься и преодолеть все сомнения, которые есть.



Понимая важность внедрения цифровых решений в систему управления организаций и предприятий, на фоне популярности нацпроекта «Производительность труда», которую мы отметили в Новосибирской области за предыдущие годы, по моему поручению с этого года мы дополнили нацпроект региональными мерами. В первую очередь, в части цифровой трансформации, повышения эффективности производства и управления за счёт применения цифровых решений.



Наш региональный центр компетенций сегодня во взаимодействии с российскими и федеральными ИТ-компаниями оказывает консультационные услуги: мониторинг, оценка, донастройка таких систем, как 1С, Битрикс, других ИТ-систем в части оценки стоимости, эффективности применения роботов самых разных назначений. Мы в этом заинтересованы и готовы расширять спектр услуг нашего регионального центра компетенций», – отметил Андрей Травников.



В работе пленарного заседания приняли участие министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь, старший вице-президент – руководитель блока «Технологическое развитие» Сбера Андрей Белевцев, генеральный директор АО «НЗПП Восток» Кирилл Ипполитов, генеральный директор компании «СофтМолл» Сергей Туманов. Модератором заседания выступила председатель правления АРПП «Отечественный софт», президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.