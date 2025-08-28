Что известно об этапированных силовиками в Москву сотрудниках новосибирской клиники Мешалкина

В Новосибирске задержаны действующие руководители Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина.

Как сообщают источники Сиб.фм, речь идет о генеральном директоре учреждения Александре Чернявском и его заместителе по экономике и финансам Артеме Пухальском. Их подозревают в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

По данным осведомленных источников издания, 27 августа в клинике проводятся обыски. Уголовное дело расследуют сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета России. Согласно предварительной информации, которая была опубликована изданием "РБК-Новосибирск", фигуранты обеспечивали руководителей коммерческих предприятий государственными контрактами на поставку медицинского оборудования и расходных материалов в обмен на систематическое вознаграждение. Задержанных этапируют в Москву для дальнейшего разбирательства.

На данный момент сумма причиненного ущерба не уточняется. Также возбуждены уголовные дела в отношении бизнесменов по статье о даче взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ). Пресс-служба клиники им. Мешалкина отказалась от комментариев.

Это не первый коррупционный скандал в стенах известной новосибирской клиники. В апреле прошлого года суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего руководства центра. Экс-директору Александру Караськову и его супруге, занимавшей пост заместителя директора, были назначены реальные сроки заключения в колонии общего режима за растрату в особо крупном размере и покушение на легализацию преступных доходов. Как ранее писал Сиб.фм, участники картельного сговора в клинике годами жили на широкую ногу за счет ворованных денег.