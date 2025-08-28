Дочь новосибирской стримерши спровоцировала скандал высказыванием о бойцах СВО

Во время прямого эфира дочь известной в Новосибирской области стримерши сделала шокирующее заявление о возможности получения денег через гибель участника специальной военной операции.

Девушка с смехом заявила, что планирует найти себе парня среди военнослужащих, чтобы после его смерти получить выплаты.

Мать, ведущая стрим, немедленно прервала дочь, назвав ее глупой и пообещав строго наказать. По информации из эфира, реакция зрителей разделилась: часть сочла высказывание детской глупостью, другие потребовали привлечения внимания к инциденту правоохранительных органов и проверки семьи.

