82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
28 августа, 10:05
пробки
5/10
погода
+17.3°C
курсы валют
usd 80.44 | eur 93.34
82.76% -1.2
сегодня
28 августа, 10:05
пробки
5/10
погода
+17.3°C
курсы валют
usd 80.44 | eur 93.34
сегодня 09:40
общество

Дочь новосибирской стримерши спровоцировала скандал высказыванием о бойцах СВО

Фото: Mash Siberia

Во время прямого эфира дочь известной в Новосибирской области стримерши сделала шокирующее заявление о возможности получения денег через гибель участника специальной военной операции.

Девушка с смехом заявила, что планирует найти себе парня среди военнослужащих, чтобы после его смерти получить выплаты.

Мать, ведущая стрим, немедленно прервала дочь, назвав ее глупой и пообещав строго наказать. По информации из эфира, реакция зрителей разделилась: часть сочла высказывание детской глупостью, другие потребовали привлечения внимания к инциденту правоохранительных органов и проверки семьи.

Ранее сообщалось, что глава СК Бастрыкин взял на контроль проверку скандально известного лагеря в Завьялово.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.