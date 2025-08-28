82.76% -1.2
сегодня
28 августа, 08:04
сегодня 06:00
общество

Эскалаторы в ТЦ Новосибирска не отключат с 1 сентября

Фото: freepik.com

Эскалаторы и подъемники для маломобильных групп населения в торговых центрах Новосибирска продолжат свою работу после 1 сентября.

Ранее планировалась их остановка из-за вступивших в силу новых правил технического освидетельствования.

Причиной потенциальной приостановки работы оборудования стало отсутствие аккредитованных организаций, уполномоченных проводить проверку по обновленным нормативам. Данная ситуация побудила Союз торговых центров России обратиться в Ростехнадзор за разъяснениями и с предложением ввести переходный период.

По информации издания BFM-Новосибирск, отключать эскалаторы не будут. Как сообщила пресс-служба торгово-развлекательного центра «Аура», все подъемные устройства продолжат работу в штатном режиме.

Участники рынка предложили разрешить до 1 сентября 2027 года проводить освидетельствование по прежним правилам, что позволит избежать простоев и даст время на адаптацию к новым требованиям.

0
Денис Дычаковский
Журналист

