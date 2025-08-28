Глава Новосибирской области Травников вошел в топ-15 рейтинга губернаторов страны

Андрей Травников укрепил позиции в двадцатке лучших губернаторов РФ.

Как сообщает Горсайт, губернатор Новосибирской области Андрей Травников занял 11-е место в Национальном рейтинге глав регионов. Он сохраняет стабильные позиции, демонстрируя высокую эффективность в управлении регионом.

Также уточняется, что Новосибирская область была отмечена за активное внедрение IТ-продуктов и искусственного интеллекта в различные сферы.

