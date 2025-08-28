Глава СКР взял на контроль дело о противоправных действиях в отношении ребенка в Новосибирске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал личного доклада о ходе проверки инцидента с иностранным гражданином, предположительно совершившим противоправные действия в отношении малолетней девочки в Новосибирске.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления СКР, проводится комплексная проверка по факту возможного преступления, предусмотренного статьей 135 УК РФ (развратные действия).

Особое внимание уделяется обстоятельствам, при которых заявление матери ребенка было принято к рассмотрению лишь после ее обращения к депутaту городского совета. В рамках проверки будет дана оценка действиям сотрудников полиции на предмет возможной халатности при первоначальном обращении.

Руководитель следственного управления СКР по Новосибирской области Евгений Долгалев получил поручение лично доложить председателю ведомства о результатах проверки и всех обстоятельствах произошедшего.

Ранее сообщалось, что глава СК Бастрыкин взял на контроль проверку скандально известного лагеря в Завьялово.