Новые реагенты, виброакустика и малые спутники: успешный опыт новосибирских инженеров рекомендован для других регионов

«Именно мультидисциплинарность Новосибирского научного центра и его тесная связь с высокотехнологичным бизнесом позволили создать эффективную модель ПИШ на базе НГУ, которая по итогам 2024 года входит в десятку лучших в стране», – подчеркнул министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев. – Задача ПИШ – не только готовить кадры, но и создавать новые технологии и продукты. Цель проекта – к 2030 году создать не менее 10 технологических платформ с доходом каждой более 500 млн рублей. Мы считаем, что это вполне реальная перспектива и это станет серьёзным вкладом в реальный сектор экономики и в технологический суверенитет страны», — резюмировал Вадим Васильев.

Министр акцентировал, что основой для успешной реализации проекта в регионе стал мощный научно-образовательный комплекс. Новосибирская область, занимающая 5-е место в национальном рейтинге научно-технологического развития, обладает значительным потенциалом: 34 НИИ, 22 вуза, технопарки и установка класса «мегасайенс» – строящийся ЦКП «СКИФ».

Представители Минобрнауки РФ и Фонда Национальной технологической инициативы высоко оценили модель Новосибирского госуниверситета, интегрирующую академическую науку, образование и реальный сектор экономики.

«Проект ПИШ является ключевым инструментом для интеграции науки, образования и промышленности. Его цель – не просто готовить инженеров, а создавать лидеров, способных отвечать на самые сложные технологические вызовы и обеспечивать конкурентоспособность России на мировой арене. Проект успешен в тех регионах, где руководство региона активно включается в координацию. И Новосибирская область в этом плане является мощным локомотимом», – отметил директор Департамента координации деятельности образовательных организаций Министерства науки и высшего образования РФ Виталий Гришкин.

Уникальность модели ПИШ НГУ заключается в переходе от монодисциплинарной подготовки к созданию междисциплинарных технологических платформ в продуктовой логике. В регионе созданы шесть центров компетенций («Биотехнологии и медицина», «Аэрокосмическое приборостроение», «Нефтегазовый инжиниринг» и др.), которые работают над конкретными задачами индустриальных партнеров, создавая готовые продукты. В рамках проекта в регионе разработан и испытан бортовой радиотехнический комплекс для многоспутниковой группировки «Марафон» (в рамках проекта «Сфера»). НГУ прошел путь от создания отдельных приборов к серийному производству малых космических аппаратов. Создана единственная в России испытательная лаборатория для оптоволоконных датчиков, ведутся разработки виброакустических диагностических систем. В нефтегазовой отрасли запущена платформа геофизического мониторинга, которая используется на стройплощадке синхротрона СКИФ, а система автономного мониторинга сейсмики передает данные через спутники. В сфере биотехнологий открыты новые лаборатории (полногеномных технологий, биоинформатики), ведутся работы по созданию реагентной базы для персонализированной медицины.

По итогам обсуждения на «Технопроме-2025» опыт Новосибирской области был рекомендован для тиражирования в других регионах как успешный пример интеграции академической науки, высшего образования и запросов высокотехнологичной промышленности для ответа на вызовы дефицита инженерных кадров.