Новый корпус НГУ в Новосибирске откроется 1 сентября

В рамках XII Международного форума «Технопром-2025» ректор Новосибирского государственного университета Михаил Федорук рассказал о торжественном открытии нового корпуса, стратегии развития университета и сохранении уникальной лаврентьевской модели образования.

Накануне ректор получил почетную грамоту от губернатора Новосибирской области — награду всему коллективу НГУ в честь 65-летия университета и за значительные достижения в образовательной и научной деятельности.

Центральным событием стало открытие нового корпуса поточных аудиторий с научной библиотекой и проектным центром площадью 16 тысяч квадра метров. Современное здание, которое посетит вице-премьер Дмитрий Чернышенко, включает четыре большие аудитории, актовый зал, коворкинги и переговорные зоны. Уже 1 сентября там начнутся занятия, а первым событием станет собрание для 400 первокурсников механика-математического факультета.

Отвечая на вопрос о роли НГУ в обеспечении технологического суверенитета страны, Федорук подчеркнул историческую миссию университета как корпоративного вуза Академии наук, созданного для подготовки научных кадров восточных регионов России. Сегодня эта модель трансформируется:

«Мы переносим лаврентьевскую модель образования на взаимодействие с индустриальными партнерами. Участвуем во всех федеральных проектах — „Приоритет-2030“, Центр искусственного интеллекта, Центр новых функциональных материалов, Математический центр мирового уровня, инженерная школа. Недавно выиграли 300-миллионный грант на создание стартап-студии».

Ключевым элементом успеха ректор назвал систему совместительства: из 2700 преподавателей НГУ 81% составляют сотрудники институтов СО РАН, еще 8% — представители высокотехнологичных компаний, включая Росатом, «Газпромнефть», Сибур и Ростелеком. Это позволяет сочетать фундаментальную подготовку с прикладными задачами индустрии.

Говоря о будущем, Федорук обозначил цель — развитие классического научно-технологического университета (модель 3.0), где наряду с образованием и наукой создаются технологии и продукты. Междисциплинарность остается в основе: примером служит медицинская кибернетика, объединяющая IT, математику и медицину.

Ректор напомнил о треугольнике Лаврентьева — наука, кадры, индустрия, — который стал концептуальной основой не только Академгородка, но и современной научно-образовательной политики России.

Из новостей кампуса — строительство нового общежития ФМШ на 625 мест на средства благотворителя. Федорук отметил: «Развитие университета критически важно для развития Академгородка, Новосибирской области и страны в целом. Мы не региональный вуз, а вуз мирового уровня, расположенный в Сибири».

Открытие нового корпуса и продолжение традиций совместительства укрепляют позиции НГУ как одного из ключевых центров подготовки кадров для науки и высокотехнологичной индустрии России.