При задержании директоров клиники Мешалкина изъяты крупные суммы наличных

Генеральный директор новосибирского Центра имени Мешалкина Александр Чернявский и его заместитель по экономике и финансам Артем Пухальский задержаны по уголовному делу о получении взяток в особо крупном размере.

Основанием для возбуждения дела стала часть 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ.

По информации источника издания РБК Новосибирск, фигуранты подозреваются в организации схемы, по которой обеспечивали госконтрактами на поставку медицинского оборудования и расходных материалов определенных бизнесменов за вознаграждение. В ходе обысков при задержании у них были изъяты десятки миллионов наличных рублей, золото и коллекция дорогих швейцарских часов. Точный размер причиненного ущерба предстоит установить следствию.

Оба задержанных были этапированы в Москву, где меру пресечения для них изберет Басманный районный суд столицы.

Кроме того, в рамках этого же уголовного дела в Москве задержаны двое предпринимателей. Им суд избрал меру пресечения в виде задержания на срок 48 часов.

