сегодня 13:15
общество

Стали известны подробности уголовного дела о взятках в клинике Мешалкина в Новосибирске

28 августа руководство «Национальный медицинский исследовательский центр им. академика Е.Н. Мешалкина» этапируют в Москву из Новосибирска. Причиной тому — возбужденные уголовные дела о получении медиками и даче коммерсантами взяток на содействие в реализации госконтрактов. Новые подробности Сиб.фм рассказал осведомленный источник.

«Мешалкинцев сегодня этапируют в Москву, еще два коммерсанта задержаны в Москве на 48 часов. Меру пресечения всем будет выносить Бассманный суд, скорее всего, завтра. Новосибирцы в получении взяток в общей сумме на несколько десятков миллионов рублей, точную сумму установит следствие», — сообщил источник.

А вот оперативное видео следственных действий в клинике:

Накануне Сиб.фм сообщал, что Сотрудники ГСУ СК РФ возбудили дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки) и по ч. 5 ст. 291 (дача взятки). Гендиректора центра Александра Чернявского и его зама по экономике и финансам Артема Пухальского заподозрили в получении незаконного вознаграждения от коммерсантов за покровительство в освоении контрактов.

