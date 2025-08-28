Рамиль Ахметгареев: «Мы ежегодно увеличиваем количество мест в образовательных учреждениях Новосибирска»

Руководитель департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев 28 августа выступил на городской конференции работников образования в концертном комплексе «Маяковский». Он подвёл итоги подготовки к 1 сентября, обозначил главные проблемы и задачи.

По его словам, сейчас система образования в Новосибирске состоит из почти 300 тысяч обучающихся и более 36 тысяч работников. Бюджет отрасли в 2025 году с учетом расходов на строительство и реконструкцию составил почти 51 миллиард рублей, из этой суммы 15 миллиардов – средства городского бюджета. Победы муниципальных образовательных учреждений в конкурсах по выделению грантов дополнительно привлекли в отрасль более 28 миллионов рублей.

«Консолидация усилий правительства Новосибирской области и мэрии Новосибирска обеспечивает ежегодное увеличение количества мест в учреждениях образования. В прошлом году 240 дополнительных мест в дошкольных учреждениях созданы за счет передачи зданий детского сада по улице Островского от застройщика на безвозмездной основе, а также строительства за счет привлеченных средств дополнительного корпуса детского сада №117 на улице Крылова», — сказал Ахметгареев.

Большинство дошкольных учреждений принимают детей с полутора лет. В 14 — с одного года, а в трех детсадах созданы группы для шестимесячных детей (в режиме кратковременного пребывания).

В 14 дошкольных учреждениях продолжает функционировать 19 групп круглосуточного пребывания детей, в том в том числе и для воспитанников, чьи родители работают на оборонных заводах. Всего дошкольные образовательные учреждения посещает 79 тысяч детей. В основной период комплектования садов выдано более 16 тысяч путевок направления, из них только чуть больше 5 тысяч — детям от 3 до 7 лет.

«На сегодняшний день остается необходимость ввода мест для детей дошкольного возраста в отдельных микрорайонах с интенсивной застройкой. В городе сохраняются темпы строительства и обновления школ. В прошедшем учебном году открыты лицей №185 и школа №57. 1 сентября примет учеников новая школа №222 в микрорайоне Стрижи. Ведется реконструкция экономического лицея, строительство дополнительного корпуса лицея №113, здание школы-сада по улице Ясный Берег и школы по улице Большевицкая. Завершено проектирование корпуса для школы №189 и школы по улице Лебедевского. Проектная документация прошла государственную экспертизу. Осуществляется проектирование еще 12 школ общей вместимостью 9000 мест», —перечислил Ахметгареев.

Руководитель департамента напомнил, что в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» было более 10 тысяч мест в системе дополнительного образования. Также для расширения возможностей дополнительного образования в городе функционируют две точки кипения. Созданы три центра политехнического учения и три центра цифрового образования детей «IT-куб».

