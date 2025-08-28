Статус наукограда Кольцово продлен на 15 лет

Наукоград Кольцово подтвердил свой высокий статус, получив продление на следующие 15 лет.

Это решение было принято буквально за неделю до истечения предыдущего 25-летнего периода действия статуса, что стало уникальным случаем даже на фоне таких признанных центров, как Королёв и Дубна.

Глава муниципального образования Николай Красников подчеркнул, что Кольцово с существенным запасом выполняет все установленные критерии, демонстрируя значительные объемы научно-исследовательских работ и высокую долю жителей, занятых в сфере науки и высоких технологий.

Новая веха в развитии наукограда связана с формированием уникальной идентичности — теперь Кольцово уверенно стоит на двух крыльях. Первое, традиционное, связано с всемирно известным Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Второе крыло — это будущее, олицетворенное проектом СКИФ, источником синхротронного излучения мирового уровня, запуск которого запланирован уже в этом году. Этот мегасайенс проект кардинально меняет роль и значимость территории, превращая ее в мощнейший магнит для ведущих ученых со всего мира.

