сегодня
28 августа, 17:27
пробки
6/10
погода
+25.3°C
курсы валют
usd 80.44 | eur 93.34
сегодня
28 августа, 17:27
пробки
6/10
погода
+25.3°C
курсы валют
usd 80.44 | eur 93.34
сегодня 16:11
общество

Статус наукограда Кольцово продлен на 15 лет

Фото: Сиб.фм / Сергей Ощепков

Наукоград Кольцово подтвердил свой высокий статус, получив продление на следующие 15 лет.

Это решение было принято буквально за неделю до истечения предыдущего 25-летнего периода действия статуса, что стало уникальным случаем даже на фоне таких признанных центров, как Королёв и Дубна.

Глава муниципального образования Николай Красников подчеркнул, что Кольцово с существенным запасом выполняет все установленные критерии, демонстрируя значительные объемы научно-исследовательских работ и высокую долю жителей, занятых в сфере науки и высоких технологий.

Новая веха в развитии наукограда связана с формированием уникальной идентичности — теперь Кольцово уверенно стоит на двух крыльях. Первое, традиционное, связано с всемирно известным Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Второе крыло — это будущее, олицетворенное проектом СКИФ, источником синхротронного излучения мирового уровня, запуск которого запланирован уже в этом году. Этот мегасайенс проект кардинально меняет роль и значимость территории, превращая ее в мощнейший магнит для ведущих ученых со всего мира.

Ранее сообщалось, как самый комфортный наукоград России готовится к мировому прорыву.

0
Кристина Уколова
Журналист

