82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
28 августа, 20:50
пробки
3/10
погода
+19.4°C
курсы валют
usd 80.44 | eur 93.34
82.76% -1.2
сегодня
28 августа, 20:50
пробки
3/10
погода
+19.4°C
курсы валют
usd 80.44 | eur 93.34
сегодня 18:10
общество

В Кольцово возведут культурный центр для симфонического оркестра

Фото: пресс-служба Новосибирской филармонии

На XII Международном форуме «Технопром» было заключено значимое соглашение о сотрудничестве между Новосибирской филармонией и администрацией наукограда Кольцово.

Документ заключили генеральный директор филармонии Анна Терешкова и глава наукограда Кольцово Николай Красников. Об этом пишет издание "АиФ-Новосибирск".

Создадут культурный центр для культурного досуга жителей наукограда. Ключевым пунктом в договоре является соглашение о строительстве Многофункционального культурного центра с элементами конгресс-холла. Особое внимание в проекте должны уделить инновационного высокотехнологичного концертного зала, который предназначен для выступлений крупных творческих коллективов, включая симфонические, а также народные и камерные оркестры, а кроме того, хоровые ансамбли.

По словам Анны Терешковой, новый культурный комплекс должен соответствовать всем международным стандартам и станет туристической достопримечательностью не только всероссийского, но и мирового уровня. Это соглашение позволит симфоническому оркестру филармонии получить действительно современную площадку для выступлений в наукограде Кольцово.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске проходит второй день "Технопрома-2025".

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.