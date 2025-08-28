В Кольцово возведут культурный центр для симфонического оркестра

На XII Международном форуме «Технопром» было заключено значимое соглашение о сотрудничестве между Новосибирской филармонией и администрацией наукограда Кольцово.

Документ заключили генеральный директор филармонии Анна Терешкова и глава наукограда Кольцово Николай Красников. Об этом пишет издание "АиФ-Новосибирск".

Создадут культурный центр для культурного досуга жителей наукограда. Ключевым пунктом в договоре является соглашение о строительстве Многофункционального культурного центра с элементами конгресс-холла. Особое внимание в проекте должны уделить инновационного высокотехнологичного концертного зала, который предназначен для выступлений крупных творческих коллективов, включая симфонические, а также народные и камерные оркестры, а кроме того, хоровые ансамбли.

По словам Анны Терешковой, новый культурный комплекс должен соответствовать всем международным стандартам и станет туристической достопримечательностью не только всероссийского, но и мирового уровня. Это соглашение позволит симфоническому оркестру филармонии получить действительно современную площадку для выступлений в наукограде Кольцово.

