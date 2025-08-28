82.76% -1.2
сегодня 15:34
проиcшествия

В Новосибирске арестовали серийного поджигателя

Фото: Сиб.фм

Прокуратура поддержала в суде ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключение под стражу мужчине, обвиняемому в четырех поджогах и краже.

Кировский районный суд Новосибирска арестовал 70-летнего мужчину, обвиняемого в четырех поджогах и краже. Прокуратура поддержала ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, обвиняемый летом 2025 года поджег дверь на улице Сухарной, повредив имущество на 100 тыс. рублей. Также мужчина совершил еще три поджога и похитил видеокамеры с марта по май 2025 года.

В результате суд арестовал его на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что дочь новосибирской стримерши извинилась после прямого эфира.

0
Валерия Митрохина
Журналист

