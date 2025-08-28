82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
28 августа, 20:50
пробки
3/10
погода
+19.4°C
курсы валют
usd 80.44 | eur 93.34
82.76% -1.2
сегодня
28 августа, 20:50
пробки
3/10
погода
+19.4°C
курсы валют
usd 80.44 | eur 93.34
сегодня 19:22
недвижимость

В Новосибирске на "Днях архитектуры" оживили исторических деятелей

Фото Юрия Бабичева

На "Днях архитектуры" оживили архитекторов и общественных деятелей с помощью нейросетей. Среди них – Андрей Крячков, Алексей Косыгин, Юрий Кондратюк и другие. Проект решили запустить к «столетию столичности».

«Мы оживили тех деятелей, которые привнесли в наш город «столичность» в 20-30 годах прошлого века. Это известные хирурги, писатели. Мы старались. В 20-30 годы такие личности могли попадать под преследование, — рассказала продюсер проекта Анна Динельт. – Трудность была найти этих людей, их фотографии. В архиве, в том числе мы находили порезанные фотографии. Мы восстановили их. Будут и ещё герои в дальнейшем».

Фото В Новосибирске на

Планируется, что проект продолжат реализовывать в октябре. На улицах города появятся билборды с изображением людей, которые задали вектор развития Новосибирску. Каждого из них авторы связали с конкретной улицей столицы Сибири.

Напомним, 28 августа был дан старт форуму «Дни архитектуры». С приветственным словом со сцены кинотеатра «Победа» выступил председатель Новосибирского отделения Союза архитекторов Петр Долнаков. Мероприятие продлится в течение ещё двух дней.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Елена Отмахова
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.