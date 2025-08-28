В Новосибирске открылись Дни архитектуры

28 августа был дан старт форуму «Дни архитектуры». С приветственным словом со сцены кинотеатра «Победа» выступил председатель Новосибирского отделения Союза Архитекторов Петр Долнаков.

Вместе с ним гостей поприветствовали вице-президент Союза Архитекторов Елена Григорьева и главный архитектор Новосибирска Иван Штурбабин. Сказал вступительное слово главный спонсор Дней архитектуры-2025 Илья Поляков и многие другие.

Мэрию Новосибирска представил заместитель главы города Евгений Попантонопуло.

«Новосибирск – город молодой, амбициозный. Так суждено было, что он станет главным. Я не могу быть архитектором и экспертом в этом направлении, я могу рассуждать, как обычный житель», – говорит он.

Заместитель мэра сравнил Новосибирск с другими, более возрастными сибирскими городами – и обратил внимание на то, что в нашем городе нет ярко выраженного исторического квартала, как, например, в Иркутске – и на то, что Новосибирск теряет даже то, что есть, в Тихом центре. Хотя такие исторические места, по его словам, могут создавать атмосферу, куда люди захотят переезжать не только ради работы, но и для жизни.

Этот и другие вопросы будут раскрыты более подробно в ближайшие три дня работы форума.