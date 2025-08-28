В Новосибирске первый снег может выпасть в третьей декаде сентября

По данным ГУ МЧС России по Новосибирской области, первый снег в регионе в 2025 году может пойти уже в конце сентября.

Соответствующий прогноз был опубликован в ведомственном разделе, посвященном оценке рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в предстоящем месяце.

Специалисты отмечают, что сентябрьские осадки будут преимущественно дождями, однако не исключен и их переход в мокрый снег. Это связано с сезонной перестройкой атмосферных процессов на зимний режим и началом формирования Азиатского антициклона. Температурный фон в течение месяца ожидается на 5–7 градусов ниже обычного, составляя в среднем +9...+15 °C. Важным климатическим рубежом станет конец месяца, когда произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры через отметку +5 °C в сторону дальнейшего похолодания.

За последние три десятилетия аномально холодный сентябрь в Новосибирской области наблюдался всего четыре раза, последний из которых был зафиксирован в 2014 году.

При этом завершение текущего летнего сезона ожидается по-настоящему теплым. В последние дни августа, 29-го и 30-го числа, воздух в регионе прогреется до +23...+25 °C. Однако погоду будет сопровождать сильный ветер, порывы которого могут достигать 14–16 м/с.

Ранее Сиб.фм писал о том, что сентябрь в Новосибирске начнётся с дождей, заморозков и первых снегопадов.