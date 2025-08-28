82.76% -1.2
вчера 21:26
общество

В Новосибирске впервые открывается ярмарка вин

Фото: pxhere.com

В 2025 году в Новосибирске впервые состоится масштабная винная ярмарка.

Ее цель — познакомить горожан с богатым разнообразием отечественных винодельческих традиций. Ранее такие мероприятия уже успешно проходили в других российских городах, включая Красногорск, Казань, Воронеж, Сочи и Самару.

Организатором события выступит «Ярмарочный союз» при поддержке Минпромторга, правительства Новосибирской области и городской мэрии. Гостей ждет формат большой дегустации: они смогут пообщаться напрямую с виноделами, принять участие в мастер-классах и винном казино, а также приобрести уникальную продукцию, которую не найти в обычных магазинах.

В программе ярмарки — презентации новых виноделен и обновленных коллекций от уже известных участников. Особый акцент будет сделан на искусстве сочетания вина с сыром: для этого на мероприятие приглашено фермерское хозяйство из Владимирской области. Посещение ярмарки разрешено исключительно совершеннолетним гостям.

Ранее Сиб.фм писал о том, что тогучинец создал виноградную плантацию в Новосибирской области.

0
Денис Дычаковский
Журналист

