В Новосибирской области открылась модельная библиотека «Славянский дом»

В Карасуке состоялось торжественное открытие обновленной модельной библиотеки, созданной на базе городской библиотеки № 1.

Концептуальной основой для преображения учреждения стал уникальный проект под названием «Славянский дом». Об этом пишет издание "ЧС-Инфо".

В результате масштабной модернизации библиотека кардинально преобразилась. Она была оснащена современным техническим оборудованием, а ее пространство стало полностью обновленным и доступным для всех категорий граждан благодаря безбарьерной среде. Также была благоустроена прилегающая территория, а книжный фонд значительно расширили.

Особый колорит новому интерьеру придают работы известных художников — иллюстрации Ивана Билибина и Елизаветы Бём. Уникальную атмосферу «Славянского дома» помогают создать специальные интерактивные программы: «Из истории русского быта», «Русские народные инструменты», а также виртуальная экскурсия «Карасук».

