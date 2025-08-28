82.76% -1.2
сегодня 07:17
общество

В Новосибирской области повреждена насыпь на железнодорожном пути

Фото: Сиб.фм

Под Новосибирском на ж/д путях возможны задержки из-за насыпи.

На участке железнодорожного пути между станциями Жеребцово и Издревая под Новосибирском повреждена насыпь. В связи с чем временно приостановлено движение поездов, а также ожидаются задержки. Причины инцидента уточняются.

Западно-сибирская транспортная прокуратура проводит проверку и контролирует восстановительные работы. В настоящее время движение по второму пути осуществляется с ограничением скорости. Противоразмывный поезд направлен на устранение последствий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее Сиб.фм писал о том, что эскалаторы в ТЦ Новосибирска не отключат с 1 сентября.

Валерия Митрохина
Журналист

