В Новосибирской области повреждена насыпь на железнодорожном пути

Под Новосибирском на ж/д путях возможны задержки из-за насыпи.

На участке железнодорожного пути между станциями Жеребцово и Издревая под Новосибирском повреждена насыпь. В связи с чем временно приостановлено движение поездов, а также ожидаются задержки. Причины инцидента уточняются.

Западно-сибирская транспортная прокуратура проводит проверку и контролирует восстановительные работы. В настоящее время движение по второму пути осуществляется с ограничением скорости. Противоразмывный поезд направлен на устранение последствий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

