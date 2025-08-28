ВТБ Лизинг продлевает специальные условия лизинга коммерческих автомобилей Foton

ВТБ Лизинг объявляет о продлении акции на лизинг коммерческих автомобилей Foton со специальными условиями для корпоративных клиентов. Предложение действует до 30 сентября 2025 года и позволяет корпоративным клиентам получить скидки до 300 000 рублей при оформлении лизинга.

В рамках акции клиентам доступны скидки в размере 300 000 рублей на модель Foton Toano, 200 000 рублей на модели Tunland, а также скидка 11% на модели Tunland V7 и V9. Так, с учетом спецпредложения стоимость пикапа Foton Tunland в комплектации Comfort Plus при оформлении в лизинг составит 3 081 210 рублей. При авансе 49% и сроке лизинга 5 лет ежемесячный платеж будет равен 49 932 рубля.

Foton Tunland G7 — это надежный и производительный дизельный пикап, идеально подходящий для предпринимателей, которым необходим универсальный и выносливый автомобиль. Оснащенный 2.0-литровым двигателем мощностью 162 лошадиные силы и полным приводом 4x4, он легко справляется как с городскими маршрутами, так и с бездорожьем, обеспечивая уверенность и стабильность в любых условиях. Просторный двухрядный салон на пять человек и грузоподъемность до 905 кг позволяют эффективно сочетать перевозку команды и грузов, что особенно важно для малого и среднего бизнеса. Встроенные системы безопасности, включая ABS, EBD и подушки безопасности, а также продуманный комфортный интерьер с климат-контролем и современной мультимедийной системой создают удобство и безопасность в работе.

Подать заявку на приобретение легкого коммерческого транспорта в лизинг юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в режиме онлайн на сайте vtb-leasing.ru

Реклама АО ВТБ Лизинг ИНН 7709378229 Erid:2W5zFHQB29E