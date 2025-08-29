2825 мест для школьников появилось в Новосибирске ко Дню знаний

К началу нового учебного года школы Новосибирска стали вместительнее: благодаря строительству, реконструкции и капитальному ремонту было создано 2825 дополнительных мест для учеников.

Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев на конференции, посвященной вопросам образования. Он также отметил, что в этом году за парты сядут более 200 тысяч школьников, включая около 20 тысяч первоклассников, а расширение возможностей школьной инфраструктуры остается приоритетной задачей для города.

В рамках национального проекта «Молодёжь и дети» в Новосибирске был проведен капитальный ремонт 16 образовательных учреждений, а завершение работ еще в четырех запланировано до конца 2025 года. В общей сложности система образования города насчитывает 475 учреждений, где обучается около 300 тысяч детей.

"Город успешно справляется с задачами по ремонту и строительству образовательных учреждений", — подчеркнул мэр Кудрявцев. В прошлом году были открыты три новые школы, а в текущем году распахнула свои двери школа на улице Кубовой. В декабре планируется завершение строительства дополнительного корпуса для Экономического лицея, а в 2026 году ожидается окончание строительства корпуса лицея № 113.

По словам начальника департамента образования мэрии Рамиля Ахметгареева, в городе активно реализуется программа по созданию дополнительных мест в уже существующих учреждениях. Например, в школе № 19 на улице Зыряновской открываются новые классы для младших школьников. Помимо этого, ведется проектирование новых корпусов для существующих школ и строительство 12 новых зданий, которые смогут вместить в общей сложности 9 тысяч учеников.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в школах Новосибирска сократят некоторые уроки с 1 сентября.