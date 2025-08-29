Будет ли демобилизация в 2025 году? Ответ экспертов

Вопрос демобилизации остаётся актуальным с начала специальной военной операции, и пока нет чётких сроков её завершения.

По словам депутата Госдумы Андрея Гурулева, обсуждать сроки пока рано, а решение будет зависеть от ситуации на фронте. Военный эксперт Александр Чугай считает, что массовая демобилизация невозможна, пока специальная военная операция не завершена. В Госдуме также работают над изменениями в законодательстве, которые упростят процедуру увольнения по уважительным причинам, таким как длительная служба в боевых действиях или тяжёлые семейные обстоятельства.

Тем временем, с начала 2025 года уже принято более 70 положительных решений о демобилизации по объективным причинам. В то же время слухи о якобы внесённых изменениях в указ президента, дающих право на увольнение отцам-одиночкам и военнослужащим с категорией «В», были опровергнуты в Госдуме.

Отмечается, что новая мобилизация не планируется, и потребность в пополнении армии закрывается за счёт контрактников и добровольцев.