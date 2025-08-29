Дмитрий Чернышенко открыл новый корпус кампуса мирового уровня в Новосибирске

В церемонии открытия приняли участие Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко, Первый Заместитель Председателя Государственной Думы Александр Жуков, Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук.

«Сегодня у нас большой праздник: мы вводим в жизнь новый учебный корпус, где одновременно могут находиться порядка 1 тысячи 700 студентов. Самая большая аудитория – на 400 человек. Хочется, чтобы здесь как можно скорее началась студенческая и научная жизнь. Огромная благодарность строителям, руководству Новосибирской области и НГУ, которые очень старались для того, чтобы у вас появились такие замечательные условия. В прошлом году здесь открывал новые корпуса Председатель Правительства Михаил Владимирович Мишустин. Кампус университета, который создается по поручению нашего Президента Владимира Путина, – действительно образовательная и научная жемчужина нашей страны», – отметил вице-премьер.



Губернатор Андрей Травников поздравил студентов и преподавателей НГУ с предстоящим Днём знаний и с открытием новых объектов вуза: «Вы являетесь участниками удивительного исторического периода. Это новая страница в истории Новосибирского государственного исследовательского университета. Старт был дан в марте 2021 года. Во время визита Премьер-министра нашей страны Михаила Владимировича Мишустина он выслушал наши доклады, наши предложения по дальнейшей стратегии развития университета, заинтересовался, поддержал и одобрил. И это не просто строительство новых корпусов – это новая миссия, новое положение университета в Академгородке и в целом на научно-образовательной карте нашей страны».



Александр Жуков, обращаясь к студентам, подчеркнул, что им повезло учиться в университете в такую пору, когда каждый год в нём появляется что-то новое: «Новосибирский государственный университет становится кампусом мирового уровня. Это здание, в котором вам предстоит учиться, с поточными аудиториями, сделано по последнему слову современной строительной техники. Очень удобные аудитории, светлые, замечательные. Желаю вам хорошо учиться, в удовольствие, и окончить университет на «отлично», а дальше найти себе хорошую работу, ну, а сегодня праздник, поэтому ещё раз хочу всех вас поздравить».



Михаил Федорук, поздравляя студентов с открытием нового корпуса, подчеркнул:

«В этом году к нам поступили ребята из 64 регионов России. Спасибо вам, что из множества российских университетов вы выбрали в качестве учебы наш университет, и я уверен, что вы не пожалеете об этом! Этот прекрасный корпус построен в рамках проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Молодежь и дети». Как и другие объекты кампуса мирового уровня НГУ, он откроет совершенно новые возможности в области образовательной, научной и проектной деятельности! Дорогие ребята, желаю вам счастья, здоровья и, конечно, успешной учёбы в университете».



Корпус поточных аудиторий — самое большое здание их трех объектов второй очереди нового кампуса НГУ. Площадь корпуса составляет более 15 тыс. кв. метров.



Также Дмитрий Чернышенко поздравил первокурсников Механико-математического факультета НГУ 2025 года, которые начнут учебу в новом корпусе уже 1 сентября. Вместе с Александром Жуковым, Андреем Травниковым и Михаилом Федоруком вице-премьер вручил студенческие билеты ребятам — победителям и призерам олимпиад, поступившим в вуз без вступительных испытаний.



«Многие из вас давно знали, что станут студентами, благодаря победам на олимпиадах. Те, кто поступил без экзаменов, сегодня получают еще одно подтверждение своих заслуг, своего труда. Но, по сути, вы только начинаете свой путь в интересном и перспективном месте. Об этом говорит и география: сюда приехали ребята со всей страны, поступившие без экзаменов благодаря своим выдающимся способностям. И сейчас начинается самый захватывающий и волнительный этап вашей жизни. Вы не только приобретете новые знания, но и, что самое главное, обретете новых друзей. А кто-то, возможно, встретит и свою половинку. Не забывайте о жизни вне науки, создавайте семьи, влюбляйтесь, живите полной жизнью. Сейчас это может казаться далеким, но поверьте, это самый интересный период, вы это поймете позже. В добрый путь!», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Всего в этом году по программам высшего образования всех уровней в НГУ установлено более 2 тысяч бюджетных мест. Согласно промежуточным итогам приемной кампании более 14,8 тысяч абитуриентов на все уровни высшего образования подали свыше 36,7 заявлений. Топ-5 направлений подготовки по количеству бюджетных мест: Информатика и вычислительная техника, Физика, Математика и механика, Геология, Математика и компьютерные науки.

Кроме того, вице-премьер оценил прорывные технологии и разработки инновационных центров НГУ. Среди них — детекторы видеоаналитики, разработки в области технических средств реабилитации — 3D-печатный протез стопы и композитные протезы стопы, проект «цифрового керна» — инновационного инструмента для повышения эффективности добычи трудноизвлекаемых запасов нефти и газа, разработка, сборка и наземная отработка орбитального оборудования на основе собственной модульной спутниковой платформы формата CubeSat и другое. Эти разработки ведутся в сотрудничестве с индустриальными партнерами.

Также Дмитрий Чернышенко оценил инфраструктуру специализированного учебно-научного центра НГУ: в прошлом году состоялось торжественное открытие нового учебного корпуса и досугового центра.