Дмитрий Чернышенко оценил ход создания Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» в Кольцово

«Наш Президент Владимир Путин неоднократно уделял внимание развитию установок класса «мегасайенс». Одна из ключевых – Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов». Ожидается, что работа этой уникальной установки позволит проводить передовые исследования во множестве областей, включая химию, физику, материаловедение, биологию, геологию», – отметил Дмитрий Чернышенко.



Он добавил, что ранее в августе состоялось заседание совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на период до 2030 года и дальнейшую перспективу. Кроме того, вице-премьер подчеркнул важность соблюдения сроков работ и развития сотрудничества с учеными из Китая.



Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о планах развития территории, непосредственно прилегающей к ЦКП «СКИФ»: «Мы опросили заинтересованных участников, в первую очередь наших учёных, исследователей, изучили опыт зарубежный опыт, и определили, что нужно обеспечить комфортное пребывание и работу на ЦКП «СКИФ» до 500 человек. На сегодняшний день детально проработано освоение прилегающей территории, чётко определены объекты, которые необходимо здесь разместить – это учебный корпус для проведения лекционных занятий с прибывающими студентами и аспирантами, физкультурный блок, небольшой гостиничный блок, промышленная зона — технопарк, в формате центра коллективного пользования, территории для размещения производственно-лабораторных объектов ключевых резидентов», – отметил глава региона.



О статусе создания ЦКП «СКИФ» и его научной программе рассказали заместители Министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский и Айрат Гатиятов, директор Института катализа имени Г. К. Борескова Сибирского отделения РАН, академик РАН Валерий Бухтияров и директор Института ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН, академик РАН Павел Логачев.



Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» Института катализа СО РАН – объект научной инфраструктуры класса «мегасайенс» с синхротроном поколения 4+, который строится в новосибирском наукограде Кольцово при активной поддержке Правительства Новосибирской области.

ЦКП «СКИФ» представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, а также инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения.



В ходе создания оборудования ускорительного комплекса ЦКП «СКИФ» были импортозамещены ключевые позиции. Так, в кратчайшие сроки удалось наладить производство мощных высокочастотных клистронов, источников питания магнитов бустера, вакуумного оборудования и др.



Дмитрий Чернышенко оценил оборудование инжекционного комплекса ЦКП «СКИФ» – линейный ускоритель и бустерный синхротрон, где идет активная работа с электронным пучком. Линейный ускоритель достиг проектных параметров. В бустерном синхротроне обеспечена стабильная циркуляция пучка.



Вице-премьер также осмотрел экспериментальный зал основного накопителя, где будут располагаться экспериментальные станции, а также ознакомился с финальными этапами создания оборудования основного накопителя в корпусе стендов и испытаний.