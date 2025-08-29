Гендиректора новосибирской клиники Мешалкина уволили на фоне уголовного дела

Гендиректора новосибирского центра Мешалкина отстранили от должности.

28 августа в Москве под арест были взяты бывшие руководители новосибирского Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина — гендиректор Александр Чернявский и его заместитель Артем Пухальский. Они подозреваются в получении взяток за заключение госконтрактов на поставку медицинского оборудования и расходных материалов.

Как сообщает Коммерсантъ, следствие рассматривает два эпизода преступной деятельности, один из которых датируется 2023 годом, второй — мартом 2024 года. По версии следствия, топ-менеджеры НМИЦ получали крупные взятки от поставщиков за беспрепятственное заключение контрактов. Общая сумма взяток пока не установлена, но речь идет о десятках миллионов рублей.

Адвокаты фигурантов на заседаниях суда настаивали на применении более мягкой меры пресечения, утверждая, что доказательства их вины недостаточны. Однако суд поддержал ходатайства следствия, подчеркнув риск уничтожения доказательств и возможности скрыться от правосудия.

Также Александр Чернявский на заседании сообщил, что был уже отстранен от должности приказом Минздрава РФ.

Напомним, что во время обысков у Чернявского и Пухальского были изъяты золотые слитки, валюта на десятки миллионов рублей и коллекция дорогих часов.