Интернет проведут в малые села Новосибирской области до конца 2026 года

В Новосибирской области планируют ликвидировать цифровое неравенство для жителей небольших деревень и сел уже в следующем году.

Как сообщил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь на форуме «Технопром-2025», высокоскоростной интернет проведут во все населенные пункты, где проживает более ста человек.

Особый акцент в проекте будет сделан на отдаленных районах области, которые до сих пор были практически отрезаны от современных цифровых технологий. Реализация этой инициативы откроет перед их жителями новые возможности.

Благодаря подключению к интернету люди смогут получать качественное дистанционное образование, работать удаленно и пользоваться порталом госуслуг, не выезжая в крупные города. Таким образом, проект направлен на то, чтобы обеспечить равный доступ к цифровым сервисам для всех жителей региона независимо от места их проживания.

