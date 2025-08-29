82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
29 августа, 22:32
пробки
2/10
погода
+13.8°C
курсы валют
usd 80.33 | eur 94.04
82.76% -1.2
сегодня
29 августа, 22:32
пробки
2/10
погода
+13.8°C
курсы валют
usd 80.33 | eur 94.04
сегодня 20:47
общество

Интернет проведут в малые села Новосибирской области до конца 2026 года

Фото: Сиб.фм

В Новосибирской области планируют ликвидировать цифровое неравенство для жителей небольших деревень и сел уже в следующем году.

Как сообщил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь на форуме «Технопром-2025», высокоскоростной интернет проведут во все населенные пункты, где проживает более ста человек.

Особый акцент в проекте будет сделан на отдаленных районах области, которые до сих пор были практически отрезаны от современных цифровых технологий. Реализация этой инициативы откроет перед их жителями новые возможности.

Благодаря подключению к интернету люди смогут получать качественное дистанционное образование, работать удаленно и пользоваться порталом госуслуг, не выезжая в крупные города. Таким образом, проект направлен на то, чтобы обеспечить равный доступ к цифровым сервисам для всех жителей региона независимо от места их проживания.

Ранее Сиб.фм писал о том, что жителям Новосибирска могут компенсировать убытки из-за сбоя интернета.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.