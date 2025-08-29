Как создать тизер за два дня и показать его на кинофестивале «Кремний»

Фестиваль научного и индустриального кино «Кремний» запускает бесплатную кинолабораторию на тему «Новосибирск будущего», где 30 участников создадут тизеры фильмов, используя российскую платформу для создания раскадровок и нейроматиков «Нейросибирск»‎.

В рамках кинофестиваля «Кремний», который пройдёт 26-28 сентября в Новосибирске и Новосибирской области, будет проходить специальная кинолаборатория, на которую приглашаются все жители Новосибирска и Новосибирской области, возрастом от 16-ти лет. В течение двух дней участников научат:

• как правильно написать сценарий

• как сделать профессиональную раскадровку

• как создать настоящий тизер при помощи нейросети

30 лучших работ будут представлены жюри на большом экране кинотеатра.

Наставники кинолаборатории:

• Татьяна Глущенко — преподаватель Московской школы кино, обучит основам драматургии.

• Алексей Камынин — режиссер, продюсер и преподаватель школы кино «Индустрия» научит искусству раскадровки.

• Арсений Санташев — основатель «Нейросибирска» научит вас преобразовывать полученные навыки в промпты для нейросети.

Создатель «Нейросибирска» Арсений Санташев: «Мир меняется и появляются технологии, которые кардинально меняют нашу жизнь. То же самое начинает происходить в производстве фильмов, сериалов и рекламных роликов. Я увидел этот тренд и создал Нейросибирск — платформу, которая решает одну из головных болей на этапе предпродакшна: как быстро и недорого показать заказчику, инвестору или жюри фестиваля, как именно будет выглядеть финальный продукт.

Многие думают, что с приходом ИИ в индустрию творчество закончится, но это не так. Нас ожидает «Цифровой Ренессанс», где каждый может реализовать свой творческий потенциал, а мы — создаем инструменты для воплощения ваших идей в реальность. Кинолаборатория — это уникальная возможность для жителей Новосибирска и Новосибирской области получить практические навыки и опыт в зарождающейся профессии нейро-режиссера, которая уже набирает обороты не только на Западе, но и у нас в стране».

Тема кинолаборатории

Основная тема — это «Новосибирск будущего», но у участников есть возможность выбора одного из 8-ми жанров:

• Научная фантастика

• Космоопера и инопланетяне

• Киберпанк

• Социальная фантастика

• Хронофантастика

• Фэнтези

• Мистика и неоготика

• Постапокалипсис

• Другое

Как стать участником?

До 1 сентября необходимо заполнить заявку на официальном сайте. Для нее нужно кратко описать идею будущего фильма, выбрать жанр и презентовать себя.

