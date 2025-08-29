Как улучшить экономику сельского магазина?

Обновленный магазин «КООП ОКОЛО» открылся в Новосибирском районе в поселке Юный Ленинец на базе «сельпо», хорошо известного местным жителям. Реконструкция магазина стала возможной благодаря партнерству с одной из крупнейших розничных компаний в стране — Х5, которая объединяет популярные торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик». В рамках соглашения с Центросоюзом Х5 взяла на себя обязательство проинвестировать на первом этапе 1 миллиард рублей в обновление торгового оборудования в 1 тысячи кооперативных магазинов. Уже более 400 сельских магазинов подключились к этому проекту.

«Франшиза «ОКОЛО» предназначена для опытных предпринимателей, у которых уже есть розничный бизнес. В рамках этого проекта мы не открываем магазины с нуля. Их и так избыточное количество в сельской местности. Наша главная задача – повысить производительность труда и улучшить экономику уже существующего магазина за счет внедрения оптимального ассортимента и оптимизации логистики. Ниже затраты, ниже цены, выше выручка и прибыль», — поясняет управляющий директор франшизы «ОКОЛО» Игорь Плетнев.

Первые покупатели заметили, что на прилавках с замороженной продукцией много товара на развес и сравнительно немного фасованного. Плетнев подчеркнул, что это сделано намеренно: часть полок зарезервирована для местных производителей, которые могут напрямую привозить свою продукцию, минуя доставку в распределительный центр.

Немногочисленная, но преданная аудитория, по словам сельчан, имеет свои плюсы: владелец магазина прислушивается к каждому покупателю, а материнская компания помогает удовлетворить их запросы. Для этого уже работает специальная платформа OKOLO.Market.

«Удобное мобильное приложение «ОКОЛО» работает по модели классифайда и позволяет франчайзи в одном месте заказывать товары из Х5, а также от большого количества внешних поставщиков и производителей. В начале года мы снизили комиссию для селлеров до символических 0,01%, чтобы максимально упростить подключение к платформе для локальных товаропроизводителей. За последние 12 месяцев количество независимых магазинов, использующих платформу для анализа цен и заказа товаров, превысило 20 тысяч. Прямо на платформе для них реализована простая схема подключения к франшизе «ОКОЛО», — поясняет Игорь Плетнев.

Председатель Совета Новосибирского облпотребсоюза Станислав Липский отметил, что совместный проект «КООП ОКОЛО» принесет пользу потребительской кооперации.

Игорь Плетнев добавил, что франшиза «ОКОЛО» использует опыт федеральных сетей, внедряя, например, кофейные автоматы с единой ценой на напиток, аналогичные тем, что установлены в «Пятёрочке».

По словам Игоря Плетнева, Сибирь — очень перспективный регион для развития франшизы «ОКОЛО»: «Сегодня мы открываем дивизион «Восток» со штаб-квартирой в Новосибирске, который будет также управлять филиалом в Омске».

Также, по его словам, планируется открытие межрегионального центра повышения квалификации для партнеров франшизы «ОКОЛО» на базе Сибирского университета потребительской кооперации.

Станислав Липский оценил потенциал расширения франшизы «ОКОЛО» в рамках Новосибирского облпотребсоюза: «Мы обсуждали развитие сети — и на первом этапе я оцениваю его в пределах ста торговых точек по всем районам области», – комментирует он.

В целом по Западной Сибири потенциал франшизы «ОКОЛО», по мнению Игоря Плетнева, составляет более 1000 магазинов в перспективе до 2028-го года.

По словам Станислава Липского, «проникновение города в село» поможет сохранить малые населенные пункты от оттока жителей. «Мы сохранили материально-техническую базу в малых городах и поселках городского типа. Теперь хотелось бы получить такое же наполнение услуг и для сельского покупателя. Чтобы житель почувствовал себя как в городе», – подытожил он.