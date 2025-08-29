Каждая третья квартира продается в формате «заезжай – и живи»

Доля квартир, продающихся «под ключ» составляет в разных сегментах от трети до половины всех позиций.

При этом более 80% покупателей изначально планируют сделать ремонт в купленном жилье, причем для 60% важна предварительная информация о затратах на материалы и строительные работы.

«Авито» объявил о запуске функции, которая будет отображать стоимость не только жилья, но и ремонта «под ключ», что позволит покупателям оценивать полные затраты еще до выбора объекта.

В среднем, как показывает статистика, на ремонт в среднем отводится около 11% от цены жилья.

Светлана Филимонова, руководитель категории «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах», отметила, что новый инструмент делает процесс оценки стоимости прозрачнее и упрощает поиск мастеров.

Функция, по ее мнению, предоставляет покупателям больше информации для принятия решений. Интеграция дополнительных сервисов меняет рынок, позволяя покупателям учитывать совокупные затраты, продавцам – предлагать аргументы при продаже квартир без отделки, а исполнителям – взаимодействовать с клиентами на более раннем этапе.

По данным «Авито Услуг», ремонт «под ключ» занимает около 35% рынка, а среди новостроек этот формат популярен почти в половине случаев (46%). Заранее определенная стоимость ремонта становится важным критерием выбора для этих покупателей.