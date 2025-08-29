Каждый третий житель Новосибирска в детстве мечтал стать профессиональным спортсменом

Самыми популярными видами спорта для профессиональной карьеры у новосибирцев оказались футбол (48%), теннис (20%) и бокс (16%), а в топ-5 также вошли хоккей и автогонки (11 и 4% соответственно). Залог успеха в спортивной карьере, по мнению большинства опрошенных, (31%) — крепкое здоровье. Вторым по важности качеством оказалась финансовая обеспеченность (23%), третье место заняло упорство (19%), а четвертое — наличие полезных социальных связей (14%), свидетельствуют результаты исследования компании OLIMPBET*.

Опрос показал, что 30% жителей Новосибирска хотя бы раз в детстве мечтали попасть в профессиональный спорт. Из тех, кто никогда не стремился стать профессиональным спортсменом, 31% не разглядели в себе спортивного таланта, а каждый четвертый (27%) убежден, что серьезных спортивных достижений слишком тяжело добиться.

Большинство респондентов уверены, что в профессиональный спорт не попасть без крепкого здоровья (31%), существенных вложений (23%) и упорного труда (19%). Реже всего опрошенные выбирали талант (5%) как составляющую успеха. При этом опрошенные считают, что тяжелее всего пробиться в большой спорт теннисистам и футболистам (24 и 17% соответственно), а также хоккеистам (16%).

Те респонденты, которые пытались сделать спорт частью своей работы, чаще всего не попадали в профессиональный спорт, потому что у них заканчивались силы (62%), каждого четвертого подводило здоровье (25%), а 12% изначально не имели соответствующих возможностей. Интересно, что почти две трети респондентов (62%), потерпевших неудачу на пути к карьере профессионального спортсмена, утвердительно отвечали на вопрос о том, попробовали бы они снова попасть в большой спорт при появлении такой возможности.

Респондентам также была дана возможность предположить, какую сумму профессиональные спортсмены тратят ежемесячно, чтобы обеспечивать свой прогресс: 9% назвали суммы в пределах 10 тыс. рублей, 4% — от 10 до 20 тыс. рублей, почти каждый второй (45%) уверен, что у среднестатистического спортсмена уходит 30–50 тыс. рублей в месяц, а 40% назвали суммы свыше 50 тыс. рублей.

*Исследование проведено методом онлайн-анкетирования среди 1206 респондентов – жителей 16 крупных городов Российской Федерации с населением свыше 1 млн чел.