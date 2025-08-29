82.76% -1.2
сегодня 13:13
общество

Квартиру экс-замглавы новосибирской клиники Мешалкина продали за 55,7 млн рублей

Фото: Сиб.фм

Квартира бывшего заместителя директора ФБГУ НИМЦ им. Мешалкина Евгения Покушалова, конфискованная у осужденного за растрату, была продана с торгов за 55,7 миллиона рублей.

Как сообщает портал Прецедент, продажа недвижимости в Академгородке состоялась с четвертой попытки. Двухуровневая квартира площадью 267 квадратных метров, расположенная на проспекте Академика Коптюга, была приобретена индивидуальным предпринимателем.

Известно, что Покушалов купил жилье в 2015 году за 37 миллионов рублей, оформив его на мать своей супруги. В результате уголовного дела о растрате в клинике Мешалкина, прокуроры выявили несоответствие доходов хирурга его расходам. Суд признал его виновным в хищении 1,9 миллиарда рублей на госзакупках, и имущество Покушалова было обращено в доход государства, включая эту квартиру.

Ранее Сиб.фм писал о том, что руководство новосибирской клиники Мешалкина заключили в СИЗО в Москве.

Александр Борисов
журналист

