Магнитные бури 29 августа: солнечная активность вызовет беспокойство у новосибирцев

Стал известен прогноз геомагнитных возмущений в конце недели.

Сегодня, 29 августа, метеочувствительные люди вновь ощутят последствия солнечной активности. Прогнозируется уровень магнитных возмущений 2-3 балла с полуночи до вечера, а скорость солнечного ветра составит 382 км/с.

Астрофизики оценивают вероятность магнитной бури в 7%, риск геомагнитных возмущений — в 25%. Индекс вспышечной активности остаётся на уровне 5,9, после девяти солнечных вспышек, включая одну класса M.

Изменения в магнитосфере могут негативно сказаться на здоровье людей, вызывая головные боли, повышение давления и бессонницу.