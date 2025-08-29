82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
29 августа, 10:36
пробки
4/10
погода
+20.4°C
курсы валют
usd 80.29 | eur 93.48
82.76% -1.2
сегодня
29 августа, 10:36
пробки
4/10
погода
+20.4°C
курсы валют
usd 80.29 | eur 93.48
сегодня 08:39
общество

Магнитные бури 29 августа: солнечная активность вызовет беспокойство у новосибирцев

Фото: Сиб.фм

Стал известен прогноз геомагнитных возмущений в конце недели.

Сегодня, 29 августа, метеочувствительные люди вновь ощутят последствия солнечной активности. Прогнозируется уровень магнитных возмущений 2-3 балла с полуночи до вечера, а скорость солнечного ветра составит 382 км/с.

Астрофизики оценивают вероятность магнитной бури в 7%, риск геомагнитных возмущений — в 25%. Индекс вспышечной активности остаётся на уровне 5,9, после девяти солнечных вспышек, включая одну класса M.

Изменения в магнитосфере могут негативно сказаться на здоровье людей, вызывая головные боли, повышение давления и бессонницу.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.