сегодня 10:33
общество

На новосибирском форуме «Технопром-2025» подписано соглашение между «Сибфм Group» и «Единой Россией»

Фото: МК в Новосибирске / Сергей Ощепков

Медиахолдинг «Сибфм Group» и партия «Единая Россия» подписали соглашение.

Сегодня, 29 августа, на форуме «Технопром-2025» в Новосибирске было подписано соглашение между Федеральным партийным проектом «Выбирай своё» партии «Единая Россия» и медиахолдингом «Сибфм Group». Документ подписали координатор проекта Сергей Морозов и директор холдинга Марина Волк.

Как сообщает портал МК в Новосибирске, цель соглашения — информационная поддержка и содействие реализации проекта «Выбирай своё».

Сергей Морозов выразил благодарность за доверие, отметив, что сотрудничество с одним из крупнейших медиахолдингов Сибири — это большая ответственность и честь. В свою очередь, Марина Волк добавила, что медиахолдинг поддерживает проект и уже наметил план освещения мероприятий.

1
Александр Борисов
журналист

