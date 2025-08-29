На «Технопроме-2025» показали тренажеры для подготовки железнодорожников

На международном форуме «Технопром-2025» РЖД и Новосибирский колледж железнодорожного транспорта представили передовые подходы к подготовке специалистов.

Одним из ключевых экспонатов стала интерактивная учебная модель — уменьшенная копия купе пассажирского вагона с реалистичным эффектом движения. Этот тренажер используется для обучения будущих проводников: в условиях, имитирующих перемещение между станциями, студенты отрабатывают весь комплекс обслуживания пассажиров — от правильной подачи чая до заправки постелей. Об этом пишет издание BFM-Новосибирск.

Практическая подготовка в колледже выведена на высокий уровень. Учебное заведение получило в дар от Федеральной пассажирской компании два полноценных вагона. В них учащиеся осваивают навыки ремонта подвижного состава и детального осмотра оборудования. Кроме того, на выставке были продемонстрированы современные диагностические комплексы, такие как дефектоскопная тележка для высокоточного контроля состояния путей, а также VR-тренажеры для трехмерного обучения ремонту вагонов и железнодорожной инфраструктуры.

Отдельное внимание уделяется отбору абитуриентов. Поступление проходит на основе конкурса аттестатов, а также обязательного медицинского осмотра в специализированной железнодорожной поликлинике. В 2025 году колледж успешно набрал на все бюджетные места — 225 в Новосибирске и 125 в филиале в Барабинске.

Основу образовательного процесса составляют строгая дисциплина, ношение форменной одежды и воспитание уважения к профессии. Наиболее талантливые выпускники, показавшие высокие результаты, уже работают в колледже мастерами производственного обучения и одновременно получают педагогическое образование в вузах.

