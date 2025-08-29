На «Технопроме-2025» в Новосибирске представили инновационные БПЛА

На Международном форуме «Технопром-2025» представили инновационные беспилотные технологии для различных отраслей.

Инженеры из Новосибирска разработали приложение для управления дронами без необходимости специальной подготовки. Беспилотники, оснащенные нейросетями, способны эффективно обнаруживать людей, очаги пожаров и вредителей, что значительно снижает затраты и минимизирует экологический ущерб. Например, агродрон может точно обрабатывать проблемные зоны на поле, сокращая расход химикатов. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Особое внимание привлекли гибридные коптеры серии «С2», которые могут работать в условиях помех или без GPS. Эти дроны используются для доставки грузов, а также для мониторинга инфраструктуры, например, линий электропередач.

Еще одной интересной разработкой стал симулятор Polygon, который позволяет обучать дронов в виртуальной 3D-среде. После обучения алгоритмы переносятся на физические устройства, что позволяет дрону выполнять задачи, такие как сбор объектов и обход препятствий, полностью автономно по голосовым командам.

Кроме того, на форуме были представлены грузовые дроны «Мираж» от томской компании Intec, предназначенные для аэрофотосъемки и транспортировки грузов до 25 килограммов.

Напомним, что прямой эфир третьего дня XII Международного форума «Технопром-2025» можно посмотреть ЗДЕСЬ.