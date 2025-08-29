82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
29 августа, 15:57
пробки
6/10
погода
+20.1°C
курсы валют
usd 80.29 | eur 93.48
82.76% -1.2
сегодня
29 августа, 15:57
пробки
6/10
погода
+20.1°C
курсы валют
usd 80.29 | eur 93.48
сегодня 14:43
проиcшествия

Новосибирец предстанет перед судом за смерть ребенка при падении в выгребную яму

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске мужчину будут судить за смерть ребенка.

Прокурор Ленинского района Новосибирска утвердил обвинительное заключение в отношении местного жителя, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Следствием установлено, что в июне текущего года дочь обвиняемого, играя без присмотра во дворе, упала в выгребную яму, выкопанную на территории частного домовладения. Яма была закрыта ненадлежащим образом, что стало причиной трагедии. В результате ребенок скончался.

Дело направлено в Ленинский районный суд для дальнейшего рассмотрения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Напомним, что в Новосибирске на Заречной улице загорелся балкон.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.