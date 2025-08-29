Новосибирец предстанет перед судом за смерть ребенка при падении в выгребную яму

В Новосибирске мужчину будут судить за смерть ребенка.

Прокурор Ленинского района Новосибирска утвердил обвинительное заключение в отношении местного жителя, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Следствием установлено, что в июне текущего года дочь обвиняемого, играя без присмотра во дворе, упала в выгребную яму, выкопанную на территории частного домовладения. Яма была закрыта ненадлежащим образом, что стало причиной трагедии. В результате ребенок скончался.

Дело направлено в Ленинский районный суд для дальнейшего рассмотрения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

