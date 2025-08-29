82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
29 августа, 15:57
пробки
6/10
погода
+20.1°C
курсы валют
usd 80.29 | eur 93.48
82.76% -1.2
сегодня
29 августа, 15:57
пробки
6/10
погода
+20.1°C
курсы валют
usd 80.29 | eur 93.48
сегодня 14:30
общество

Новосибирцев привлекли внимание необычные маневры самолетов в небе

Фото: Сиб.фм

В небе над Новосибирской областью зафиксированы необычные траектории двух пассажирских самолетов, которые были замечены на сервисе Flightradar24.

По информации портала Om1 Новосибирск, лайнеры CES5014 (China Eastern Airlines, Милан — Сиань) и AFL1562 («Аэрофлот», Москва — Иркутск) оставили зигзагообразные следы.

Несмотря на нестандартные маневры, оба рейса продолжили полет в штатном режиме, вызвав интерес у пользователей, следивших за траекториями.

Напомним, что на «Технопроме-2025» в Новосибирске представили инновационные БПЛА.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.