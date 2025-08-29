Новосибирцев привлекли внимание необычные маневры самолетов в небе

В небе над Новосибирской областью зафиксированы необычные траектории двух пассажирских самолетов, которые были замечены на сервисе Flightradar24.

По информации портала Om1 Новосибирск, лайнеры CES5014 (China Eastern Airlines, Милан — Сиань) и AFL1562 («Аэрофлот», Москва — Иркутск) оставили зигзагообразные следы.

Несмотря на нестандартные маневры, оба рейса продолжили полет в штатном режиме, вызвав интерес у пользователей, следивших за траекториями.

