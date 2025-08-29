82.76% -1.2
сегодня 11:34
общество

Новосибирцы чаще всего увольняются из-за низкой зарплаты и проблем с руководством

Фото: Сиб.фм

Стали известны самые распространенные причины увольнения.

Аналитики hh.ru и сервиса отзывов Dream Job провели исследование, чтобы выяснить основные причины увольнений среди работников Новосибирска. На основе 5,3 тысячи отзывов, оставленных в 2025 году, выделены ключевые факторы, влияющие на решение о расставании с работодателем.

Основными причинами увольнений стали:

- низкая зарплата (22,5% упоминаний): часто жалобы на невысокие доходы и нестабильные бонусы;

- проблемы с руководством (19,7%): критика некомпетентности и токсичности со стороны начальства;

- отсутствие карьерного роста (17,4%): недостаток развития и продвижения по службе.

Также среди причин увольнений упоминаются условия труда, переработки, отсутствие соцпакета и проблемы с безопасностью. Отмечается, что в Новосибирске чаще, чем в среднем по России, увольняются из-за условий труда и графика.

0
Валерия Митрохина
Журналист

